Мнение: День победы над коронавирусом?

Сегодня президент России Владимир Путин продемонстрировал всей стране, что коронавирус в России побежден окончательно, безоговорочно и бесповоротно.

Все телевизоры страны показали, как Владимир Путин пришел проститься со скончавшимся от коронавируса Владимиром Жириновским.

Хотя только накануне, 7 апреля заседание Совета Безопасности Владимир Путин провел в режиме видеоконференции.

И именно по видеосвязи члены Совбеза обсудили «…ход продолжающейся специальной военной операции на Украине, а также переговоров между российской и украинской делегациями» (отсюда).

О чем говорят эти фотографии? О том, что еще вчера коронавирус был опасен? А сегодня уже нет?

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда

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