Мнение: День победы над коронавирусом?
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Сегодня президент России Владимир Путин продемонстрировал всей стране, что коронавирус в России побежден окончательно, безоговорочно и бесповоротно.
Все телевизоры страны показали, как Владимир Путин пришел проститься со скончавшимся от коронавируса Владимиром Жириновским.
Хотя только накануне, 7 апреля заседание Совета Безопасности Владимир Путин провел в режиме видеоконференции.
И именно по видеосвязи члены Совбеза обсудили «…ход продолжающейся специальной военной операции на Украине, а также переговоров между российской и украинской делегациями» (отсюда).
О чем говорят эти фотографии? О том, что еще вчера коронавирус был опасен? А сегодня уже нет?
Фотографии отсюда, отсюда и отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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