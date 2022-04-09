 

Мнение: День победы над коронавирусом?

09.04.2022, 1:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодня президент России Владимир Путин продемонстрировал всей стране, что коронавирус в России побежден окончательно,  безоговорочно и бесповоротно.

Все телевизоры страны показали, как Владимир Путин пришел проститься со скончавшимся  от коронавируса Владимиром Жириновским.

Хотя только накануне, 7 апреля заседание Совета Безопасности Владимир Путин провел в режиме видеоконференции.

И именно по видеосвязи члены Совбеза обсудили «…ход продолжающейся специальной военной операции на Украине, а также переговоров между российской и украинской делегациями» (отсюда).

О чем говорят эти фотографии? О том, что еще вчера коронавирус был опасен?  А сегодня уже нет?

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Анастасия Ивлеева назвала «зашкваром» жениха Бузовой

23.01 / Борцы с прививками

08.04 / Росатом готовит условия для прототипа будущего термоядерного реактора

15.03 / Эксперты рассказали о правилах поста без вреда для здоровья

16.08 / Один из новых городов Сибири построят на месте Омска

03.04 / Полицейские спасли москвича, заблудившегося в метро Екатеринбурга

17.09 / Мнение: Жалоба в ГИБДД на неправильную парковку

15.09 / ВЦИОМ: количество россиян, считающих Россию великой державой, за два года уменьшилось на 12%

27.03 / Прокрустова ложь

19.01 / «Суп — это просто традиция»: 5 вопросов о питании врачу-диетологу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика