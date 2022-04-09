 

Мнение: Огненный стрим с Сапожником!

09.04.2022, 1:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Неожиданно проговорили с народом… 3,5 часа! Обсудили массу тем – не только политику, Украину и Жириновского, но и психологию, шахматы, русский менталитет и будущее России. Было интересно, будет, думаю, еще интереснее.

На развитие канала:

Сбербанк 5469 3801 5613 2713
Альфа-банк 5559 4727 1179 9416
Тинькофф 5213 2438 1577 1751
Юмани (экс-Яндекс.Деньги) 410015708250162

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Ученые нашли новый метод борьбы с акне

31.08 / В 10 раз заразнее: новая мутация сделала коронавирус еще более опасным

23.04 / Мнение: “Остров сокровищ”

10.11 / «Боже, вот таким же талантливым нельзя быть». Юлия Пересильд часто влюбляется в очень талантливых людей

24.08 / У пациентов без антител после COVID-19 оказался слабый Т-клеточный иммунитет

30.04 / Мнение: Сталин в египетской карикатуре

22.09 / К чему снится отчим

08.02 / Эксперт назвал психологические отличия коронавируса от гриппа

07.10 / Зеленский отказался от выгодного для Украины предложения Путина – депутат Рады Кузьмин

08.03 / Мнение: Свет мой зеркальце скажи: чем автопортреты женщин отличаются от их изображений кисти мужей?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика