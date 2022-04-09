Мнение: Огненный стрим с Сапожником!

Неожиданно проговорили с народом… 3,5 часа! Обсудили массу тем – не только политику, Украину и Жириновского, но и психологию, шахматы, русский менталитет и будущее России. Было интересно, будет, думаю, еще интереснее.

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