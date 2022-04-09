СМИ: Shell изменила название российской нефти, чтобы продолжать покупать ее

Британская нефтегазовая компания Shell ввела новое определение для нефти и нефтепродуктов российского происхождения, чтобы сократить связанные с их приобретением репутационные издержки и продолжать покупать их, сообщило Bloomberg.

«[Приобретаемые] товары следует считать товарами российского происхождения, если они произведены в РФ или если более 50% их состава (по объему) приходится на произведенную в РФ продукцию», – говорится в обновленных условиях контрактов Shell, передает ТАСС.

Bloomberg указывает, что европейские компании и трейдеры все чаще покупают российский дизель и другие нефтепродукты в смеси с той же продукцией иностранного происхождения. Неофициально их называют «латвийской смесью», которая, среди прочего, производится в латвийском Вентспилсе, куда российские нефтепродукты доставляют из Приморска. На российские нефтепродукты в составе смеси приходится 49,9%, что позволяет ряду европейских компаний, включая Shell, не считать страной их происхождения России. Как отмечается в материале Bloomberg, это дает им возможность заявлять о постепенном отказе от российских нефтепродуктов.

Bloomberg напоминает, что похожая юридическая лазейка использовалась при торговле сырой нефтью из Ирана и Венесуэлы в обход санкций. Европейские рестриктивные меры напрямую не препятствуют компаниям покупать нефть и нефтепродукты из России, однако для многих из них это связано с существенными репутационными потерями.

Ранее нефтегазовая компания Shell объявила о планах отказаться от российской нефти и газа; в качестве первого шага прекратит все спотовые закупки российской нефти.

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