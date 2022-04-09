 

Запад обвинили в игнорировании расправ ВСУ над военнопленными россиянами

09.04.2022, 0:50, Новости дня
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Страны Запада, ООН, ОБСЕ, МККК до сих пор никак не отреагировали на чудовищные пытки и жестокие расправы над российскими военнопленными со стороны ВСУ, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Страны так называемого «цивилизованного запада», Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста, а также другие международные правозащитные организации, проявляя полное безразличие к гуманитарным вопросам, инициированным Российской Федерацией, до настоящего времени никак не отреагировали на заявления российской стороны о чудовищных пытках и жестоких расправах над российскими военнопленными», – приводит данные генерала ТАСС.

Как отметил начальник Национального центра управления обороной России, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, учитывая документально подтвержденные многочисленные факты грубейших нарушений Женевской конвенции, свидетельствующие о бесчеловечном отношении к российским военнопленным, РФ предпринимает все усилия, чтобы реальная, правдивая информация о бесчинствах киевского режима стала достоянием всего мира.

«С этой целью все поступающие сообщения о преступлениях ВСУ и националистических батальонов тщательно фиксируются, а обобщенные материалы направляются в международные организации, в том числе в ООН, Международный комитет Красного Креста, ОБСЕ и в посольства зарубежных стран», – подчеркнул Мизинцев.

Накануне СК завел уголовное дело о пытках российских военнопленных на Украине. Ранее наемник из Дании рассказал об убийствах пленных российских солдат украинскими военными. В среду американское издание New York Times признало подлинной видеозапись, на которой запечатлена расправа украинских военных над ранеными российскими солдатами.

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала возмездие причастным к издевательствам и пыткам над российскими военнопленными. Сообщалось, что установлены как минимум два участника расправы над российскими десантниками, попавшими в засаду в Киевской области в ходе отвода войск 30 марта. Первый – 35-летний Теймураз Хизанишвили, участник «Грузинского легиона», который, по опубликованным в Сети сведениям, был охранником экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Вторым участником расправы называют Алексея Антонюка, 36-летнего бойца ВСУ из Киева. Российские следователи займутся расследованием убийства российских военнопленных в Киевской области – соответствующее распоряжение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Кроме того, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против призвавшей калечить российских военных замглавы Книжной палаты Украины. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что грозит украинским националистам за живодерство в отношении пленных российских военнослужащих и гражданских?

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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