ВС РФ обвинили ВСУ в умышленном срыве эвакуации из Мариуполя

Украинская сторона умышленно срывает работу гуманитарного коридора из Мариуполя, открываемого Россией в рамках реагирования на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Генерал проинформировал, что Вооруженные силы РФ ежедневно открывают гуманитарные маршруты на харьковском и мариупольском направлениях. Также в рамках реагирования на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя ежедневно открывают дополнительный гуманитарный коридор в Бердянск и далее наземным транспортом в Крым или Запорожье или морским транспортом по избранным направлениям, передает ТАСС.

«При этом украинская сторона ни разу не подтвердила гарантий безопасности указанного гуманитарного коридора и продолжает умышленно препятствовать реализации данных гуманитарных инициатив», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Накануне войска Донецкой народной республики взяли под контроль порт Мариуполя, освободив большое число пленных и заложников. В пятницу заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению, но есть проблемы с зачисткой промзоны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов «на 98%». По его словам, остались только отдельные укрепрайоны бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который переделали в «настоящую крепость».

В четверг сообщалось, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе по-прежнему находятся не менее 3 тыс. боевиков. Бои в центральной части города завершены.

В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.

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