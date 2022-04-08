 

Мнение: Провокация в Краматорске

08.04.2022, 23:45, Разное
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Коротко по Краматорску.

1. В результате прилета тактической ракеты по вокзалу Краматорска убито 30 и ранено около 100 гражданских лиц.
2. Украина сразу заявила, что это Россия обстреляла людей спешивших эвакуироваться и это был "Искандер" с кассетной боевой частью.
3. Когда появились фотографии фрагментов ракеты, то оказалось, что это "Точка-У", которую используют ВСУ. Зеленский после этого переобулся и начал утверждать, что это это не "Искандер", как вещали Арестович и Кириленко, а "Точка-У", только российская.
4. В ВС РФ "Точки-У" официально сняты с воооружения ракетных бригад в связи с переходом на "Искандеры". Нет ни одного видео с боевым применением "Точек-У" ВС РФ или армий ДНР и ЛНР на Донбассе (даже если допустить, что их начнут доставать с баз длительного хранения) В тоже время масса видео боевого применения "Искандера" и других типов ракет. В тоже время, Украина применяет повсеместно "Точки-У", в том числе и для удара по Донецку, где СБУ специально под этот удар собирало митинг через подставных людей в соц.сетях.
5. Ракета, предположительно, прилетела с юго-запада. По одним данным. была сбита. По другим – сработала штатно. На ракете всему была надпись "За детей"
6. Стоит также отметить, что население Донбасса, в том числе Славянска и Краматорска рассматривается ВСУ нелояльное (на Украине жители Донбасса фактически лишены избирательных прав), поэтому им легко можно пожертвовать.

Источник: Colonel Cassad



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