Мнение: Провокация в Краматорске

Коротко по Краматорску.

1. В результате прилета тактической ракеты по вокзалу Краматорска убито 30 и ранено около 100 гражданских лиц.

2. Украина сразу заявила, что это Россия обстреляла людей спешивших эвакуироваться и это был "Искандер" с кассетной боевой частью.

3. Когда появились фотографии фрагментов ракеты, то оказалось, что это "Точка-У", которую используют ВСУ. Зеленский после этого переобулся и начал утверждать, что это это не "Искандер", как вещали Арестович и Кириленко, а "Точка-У", только российская.

4. В ВС РФ "Точки-У" официально сняты с воооружения ракетных бригад в связи с переходом на "Искандеры". Нет ни одного видео с боевым применением "Точек-У" ВС РФ или армий ДНР и ЛНР на Донбассе (даже если допустить, что их начнут доставать с баз длительного хранения) В тоже время масса видео боевого применения "Искандера" и других типов ракет. В тоже время, Украина применяет повсеместно "Точки-У", в том числе и для удара по Донецку, где СБУ специально под этот удар собирало митинг через подставных людей в соц.сетях.

5. Ракета, предположительно, прилетела с юго-запада. По одним данным. была сбита. По другим – сработала штатно. На ракете всему была надпись "За детей"

6. Стоит также отметить, что население Донбасса, в том числе Славянска и Краматорска рассматривается ВСУ нелояльное (на Украине жители Донбасса фактически лишены избирательных прав), поэтому им легко можно пожертвовать.

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