Мирошник: Украина использует самые циничные технологии ведения войны

«Жители Донбасса – заложники украинского командования. Обстрел Краматорска в очередной раз показал, что у Киева и Запада «ресурсное» отношение к людям», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Ранее Минобороны привело доказательства запуска «Точки-У» с территории ВСУ.

«ВСУ используют самые циничные технологии ведения войны, которые применяло, например, ИГИЛ (запрещена в России). Заметьте, Украина не ведет военных действий вне городов. Практически вся территория ЛНР, которая к настоящему моменту освобождена, – это по большей части аграрные территории, где нет многоэтажной застройки. По идее – это идеальное поле боя, но Украина не хочет вести там войну. Вместо этого ВСУ воюют в городах, размещают свое вооружение в многоэтажных домах, прикрываясь людьми», – сказал он.

Политик указал, что украинские власти и военные не выпускают людей из зон боевых действий. «Из того же Рубежного людям очень сложно выехать даже в украинскую сторону. Такая возможность у них появляется только тогда, когда шаг за шагом от ВСУ освобождаются улицы. Сейчас две трети Рубежного контролируется Народной милицией ЛНР. И там, где нет украинской армии, люди приходят в точки сборки. Затем МЧС ЛНР их вывозит на другие перекладные пункты, откуда уже могут свободно куда-то поехать. А украинские власти и военные не разрешают людям выезжать из своих населенных пунктов», – рассказал Мирошник.

Собеседник полагает, что атака ВСУ по Краматорску преследовала две цели: создание очередного фейка для Запада, а также внушение жителям Донбасса инстинктивного страха, чтобы побудить их бежать к западной границе Украины. По его словам, Зеленский и Запад, безусловно, уже готовят «новые спектакли» с обилием жертв – с целью обвинить Россию.

«В Краматорске они не ожидали, что будут сделаны такие подробные фото обломков снаряда, и что специалисты так быстро определят, что это «Точка-У», а не «Искандер». Поэтому фейк быстро был разоблачен – но только в российском информационном пространстве. Западная и киевская пропаганда не требуют тонкого подхода», – отмечает собеседник.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что запуск ракеты «Точка-У», ударившей по украинскому Краматорску, производился с подконтрольной ВСУ территории, передает ТАСС.

«Анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты «Точка-У» однозначно подтверждают, что ее запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска. По имеющимся данным разведки, один из дивизионов 19-й ракетной бригады, вооруженный ракетными комплексами «Точка-У» в момент удара по Краматорску, находился в районе населенного пункта Доброполье Донецкой области, в 45 км юго-западнее Краматорска. Данный район пока находится под полным контролем украинской группировки войск в Донбассе», – сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что тактические ракеты «Точка-У» применяются только ВСУ. Максимальная дальность полета такой ракеты – 120 километров, масса боевой части – 482 кг, в ней содержится 20 осколочных боевых элементов, каждый по 7,5 кг. Они образуют порядка 16 тыс. осколков.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто стоит за убийством людей в Краматорске.

—