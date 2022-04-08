 

Минобороны обвинило украинских националистов в стрельбе по жителям Харькова

08.04.2022, 23:25, Новости дня
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Мирные жители Харькова запуганы националистическими формированиями, которые открывают огонь по людям, выходящим из своих убежищ в поисках еды, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харькове, оставшееся в городе местное население запугано боевиками националистических формирований, которые открывают огонь на поражение по мирным гражданам, покинувшим свои убежища в поисках продуктов питания», – приводит данные начальника Национального центра управления обороной РФ ТАСС.

Напомним, в конце марта украинские националисты обстреляли очереди у пунктов выдачи гумпомощи под Харьковом. Ранее в Минобороны обвинили Киев в развязывании террора против мирных граждан: в расстреле боевиками нацбатов мирных жителей Харькова за попытку выйти из подвала для поиска воды и еды, в обстреле националистами санитарного автомобиля в Сумах и в грабежах в Чернигове, Сумах и Запорожье. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн мирных жителей, включая иностранных граждан 18 государств.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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