Политика: Зеленский готов убивать украинцев по приказу Запада

В результате удара ВСУ ракетой по Краматорску погибло более 50 человек, среди них пятеро детей. Ранее такой же «Точкой –У» был обстрелян Донецк. Жителей Мариуполя и других городов Донбасса украинская армия использует как «живой щит». Даже киевлян офис президента оставил в заложниках и не предупредил о приближении войск РФ. Почему Зеленский с такой легкостью отправляет на смерть граждан собственной страны?

В пятницу глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массовой гибели мирных жителей после удара ВСУ «Точкой-У» по вокзалу Краматорска. По указанию главы СК, будет рассмотрен вопрос уголовной ответственности для тех, кто отдавал и выполнял приказ об обстреле гражданского объекта.

При этом изначально в ракетном ударе Киев обвинил Москву. Но в Минобороны РФ заявления украинских властей опровергли, назвав провокацией. В ведомстве особо подчеркнули, что тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе вокзала, применяются только украинскими силами. 14 марта такой же ракетой был «нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей», добавили в ведомстве. По данным властей Украины, число жертв удара в Краматорске уже превысило 50 человек.

Детали произошедшего в Краматорске привели и в Народной милиции ДНР. «Они сначала несколько дней назад объявили эвакуацию в Краматорске, Константиновке, Славянске, люди начали собираться, самый оптимальный вариант – это вокзал. И туда запустили ракету. Они думали, что никто не сможет сфотографировать обломки боеприпаса и доказать, что это тактическая ракета «Точка-У», – указал пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин. Позднее он добавил, что Краматорск обстрелян той же украинской бригадой, что обстреляла ранее Донецк.

По словам Басурина, провокация направлена на создание образа РФ как стороны, с которой «нельзя договариваться». «А фактически людей убивает украинское государство. Мы для них быдло», – возмущался Басурин.

Советник главы соседней Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник не скрывает своего сочувствия к горожанам Краматорска. «Рядовых жителей Донбасса можно считать заложниками украинского командования. Обстрел Краматорска в очередной раз показал, что у украинских властей к ним «ресурсное» отношение», – отметил в интервью газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник.

«Заметьте, Украина почти не ведет военных действий вне городов, – сказал Мирошник. – Вместо этого они размещают свои части в многоэтажных домах, прикрываясь людьми». По его мнению, киевские генералы используют самые циничные технологии ведения войны, которые применяло, например, ИГИЛ, – скажем, не выпускают мирных жителей из районов боевых действий.

«Из того же города Рубежного, внутри которого сейчас идут бои, людям очень сложно выехать даже в украинскую сторону. В итоге у горожан появляется свобода только тогда, когда шаг за шагом мы освобождаем их улицы. Сейчас две трети Рубежного контролируются Народной милицией ЛНР. Непередаваемо жалко людей. Представляете: по ночам они приходят в объявленной нами точке сборки. Только после этого МЧС ЛНР их вывозит на другие перекладные пункты, откуда уже люди могут свободно поехать в тыл», – рассказал Мирошник.

Собеседник полагает, что атака ВСУ по Краматорску преследовала две цели: создать очередной фейк для западной прессы, а также запугать жителей Донбасса, побудить их бежать к западной границе Украины. Он не исключает, что Зеленский и Запад уже готовят новые спектакли с фабрикацией жертв – с целью вновь обвинить Россию.

Как известно, Зеленский давно негативно относится к населению Донбасса – еще полгода назад он обратился к жителям «временно оккупированной» территории, которые «находятся в шпагате». Тем из них, кто считает себя русскими, Зеленский посоветовал «ради детей и внуков искать себе место в России», а украинцам – ждать возвращения украинских войск.

Но, как выяснилось, для Зеленского не представляют ценности не только жизни людей из восточных регионов страны. О подлинном отношении киевского руководства к собственным гражданам в конце марта случайно проговорился глава офиса президента Украины Алексей Арестович. Отвечая на вопрос, почему, заранее зная о «нападении» России, Киев не начал массовую эвакуацию, советник признался: такое объявление вызвало бы массовую панику и поток в 10–12 млн человек попытался бы в спешном порядке покинуть страну.

По мнению Арестовича, такой наплыв гражданских полностью парализовал бы движение армии, которая должна оперативно выдвинуться и занять оборону. Он добавил, что все мосты на левобережной (восточной) части страны оказались бы заблокированными, что стало бы удачей для российского командования.

«Единственный выход в данной ситуации – это давить танками и расстреливать собственных граждан, чтобы пройти через мосты», – без лишних стеснений сообщил Арестович.

Как отметило по этому поводу «Военное обозрение», что с эвакуацией населения из прифронтовых зон киевские власти зачастую не торопятся и сейчас. Более того, во многих городах нацистские формирования намеренно удерживают мирных граждан, чтобы использовать их в качестве живого щита.

Репортеры Washington Post в марте наблюдали в Киеве, как ВСУ расставляют около многоэтажных домов противотанковые ракеты, зенитные установки, бронетранспортеры. «Если там есть военное оборудование, и РФ говорит, что они ведут атаки по военной технике, то это подрывает утверждение, что они намеренно атакуют гражданские объекты и мирное население», – говорил американскому изданию исследователь кризисов и конфликтов в правозащитной организации Human Rights Watch Ричард Вейр. Он добавил: если ВСУ не выведут свои силы и технику из густонаселенных районов либо не вывезут оттуда гражданское население, они нарушат законы войны.

Все тот же Арестович по этому поводу сообщил американскому изданию, что военная доктрина Украины предусматривает принцип «тотальной защиты», а этот принцип дает право отрядам территориальной обороны защищать свои дома, которые в основном находятся в густонаселенных жилых кварталах. «Мы не можем помешать нашим гражданам защищать свои дома, свободы, ценности, как они их понимают», – цитировало РИА «Новости» Арестовича.

Стоит напомнить: по заявлению Минобороны РФ, наши Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Живущий в Москве бывший донецкий политолог Владимир Корнилов, как и Мирошник, подозревает, что на Украине уже готовится какой-то новый «кейс», в рамках которого солдаты ВСУ проведут атаку на мирное население, а затем все будет представлено как очередное «зверство» российской армии. «К сожалению, по неписанным законам этого жанра, каждая последующая провокация должна оставлять после себя больше жертв, чем предыдущая. И, боюсь, следующая провокация будет связана с химическим или биологическим оружием», – предупреждает Корнилов.

По мнению эксперта, киевские правящие круги давно не считают жителей юго-востока Украины частью собственного народа. «Они ненавидят Донбасс и почти всех, кто там живет. Они доказывают это и в Мариуполе, где из горожан просто делают живой щит, прикрывая нацистов «Азова» от обстрелов. Это же относится к жителям Краматорска. Весь Донбасс для них – чужие люди. Власти Украины уже 8 лет пытаются сравнять неподконтрольные города Донбасса с землей. По Донецку, по Горловке, по Ясиноватой прилеты ракет были постоянные», – напомнил эксперт.

Бывший премьер-министр ЛНР, политолог Марат Баширов считает, что Зеленский и его генералитет не щадят гражданское население, живущее в Донбассе, причем вне зависимости от того, по какую сторону от линии фронта оно находится. «При этом к жителям западной Украины – отношение совершенно иное, более бережное. Ведь так называемые западенцы, жители Галичины, составляют ядро национальных батальонов и офицерского корпуса ВСУ. Большинство из них ненавидит тех, кто живет на юго-востоке и в центре Украины, считает их тайными сторонниками России», – отметил Баширов.

Председатель Международного общественного трибунала по Украине, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев в эти дни находится в Донецке, собирая материалы о военных преступлениях киевского режима. «Сейчас в составе трибунала мы работаем в освобожденных районах, – рассказывает он газете ВЗГЛЯД. – Жители рассказывают нам о военных преступлениях, которые совершили украинские военные, правоохранительные органы, нацподразделения. Со слов местных жителей, украинские силовики не помогали и не защищали их, а использовали в качестве «живого щита».

«Есть свидетельства. Опрошенные люди прямо рассказывают, как украинские военные убивали людей, не выпускали их по гуманитарным коридорам, занимали боевые позиции в квартирах, взрывали дома при отходе. И когда местные возмущались, то силовики прямым текстом отвечали, что попросту ненавидят русскоязычных.

В некоторых случаях офицеры ВСУ им признавались: если и предстоит погибнуть, то они постараются захватить с собой как можно больше русских»,

– рассказал глава трибунала. В отличие от Баширова, Григорьев не исключает, что провокации, подобные той, что случилась в Краматорске, возможны и на западной Украине. «Для Зеленского и для его генералов больше нет никаких этических границ. Если кураторы из-за рубежа прикажут им нанести аналогичный удар «Точкой-У» по какому-нибудь городу в Галичине, они безоговорочно выполнят приказ. И это при том, что Галичина считается родиной украинского нацизма, а ее жители рассматриваются киевской властью как идеологически близкие. Проблема в том, что приказы, которые отдает руководство Украины, в целом носят античеловеческий характер. Стоит задача: как можно дольше продержаться и нанести максимальные потери российским войскам. При этом нужно пренебречь своим мирным населением? Такой вопрос даже не обсуждается», – резюмировал Григорьев.

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