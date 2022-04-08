 

Мнение: В ЖЖ уже почти как в ФБ

08.04.2022, 22:30, Разное
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За прошедшие сутки “заморозили” у меня два поста – про “Елену Прекрасную” и с Невзоровым. Причем у “Елены” за сутки – 17 тысяч просмотров, более полутысячи комментариев, была в Топе записей в первой десятке… Что, впрочем, как раз показывает, что работает цензура, а не сам ЖЖ.

Густо пошло! Практически как в Фейсбуке уже, причем старого времени – там меня, помнится, постоянно банили за слово “хохол”. Тут, видимо, закрывают посты за слово “мир” – хотя в самих постах его нет, но десант цензоров, высадившийся в ЖЖ, прозревает НАМЕК… Или берегут какую-то, видать, идеологическую девственность читателей от охальников типа меня. Хотя в чем идеология – так и непонятно.

Ну, что делать. С ЖЖ, видимо, скоро всё – напоминаю, что я еще есть в Телеграме: https://t.me/aroschin. А то ведь произойдет как с блогом Митрича: однажды утром проснулись, а блог Митрича ИСЧЕЗ. И даже через vpn его уже не найти.

Источник: Размышления вольного социолога



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