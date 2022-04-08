 

Главное – не обижать: Как вести себя при встрече со змеей

08.04.2022, 22:27, Разное
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Бывает так, что случайно в квартире или в офисе может произойти не очень приятная встреча со змеей. Первые вопросы, которые приходят на ум, – откуда взялась рептилия и что с ней делать? Герпетолог Евгений Рыбалтовский пояснил, что чаще всего пресмыкающиеся оказываются в помещении после побега от соседей, а бывает и так, что змея просто ищет место потеплее.

Как передает RT, главное, что не нужно делать в момент обнаружения непрошеного гостя – не пугать и не обижать его. Вместо этого необходимо обеспечить змею теплом, своим. укромным местом, а после попытаться найти ее хозяев, разместив соответствующее объявление.



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