 

Новые санкции из пятого пакета ЕС вступили в силу

08.04.2022, 22:00, Новости дня
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Пятый пакет антироссийских санкций, ранее разработанный Европейским союзом, вступил в силу, сообщают информационные агентства со ссылкой на опубликованный документ.

В список попал концерн «Калашников», передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию ЕС.

Также под санкциями оказался официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Пятый пакет санкций ЕС предусматривает ограничения в отношении физических лиц и финансовых учреждений, а также эмбарго на импорт угля из РФ и поставки высокотехнологичных товаров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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