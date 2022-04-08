 

ЕС заморозил активы нескольких банков РФ и 14 промышленных компаний

08.04.2022, 22:00, Новости дня
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Евросоюз ввел в силу пятый пакет санкций против России, он направлен против ряда финансовых и промышленных структур, а также физлиц, значится в опубликованном документе ЕС.

Так, ЕС заморозил активы банков ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», «Банка «Открытие» и 14 промышленных и транспортных предприятий.

Также сформирован новый санкционный список, куда попали глава Сбера Герман Греф, бизнесмен Олег Дерипаска, а также Борис и Игорь Ротенберги, передает ТАСС.

Евросоюз скоро может исчерпать возможность введения новых санкций против России, заявлял ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Напомним, накануне страны Европейского союза одобрили пятый пакет санкций против России, который предусматривает ограничения в отношении физических лиц и финансовых учреждений, а также эмбарго на импорт угля из РФ и поставки высокотехнологичных товаров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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