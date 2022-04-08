Российские военные обвинили ВСУ в занятии школ и детсадов Краматорска

Украинские вооруженные силы оборудовали огневые позиции в школах и детских садах в Краматорске, жителей под угрозой расстрела принуждали строить фортификационные сооружения, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Краматорске в зданиях школ и детских садов, расположенных на улице Юбилейная, ВСУ оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение», – приводит слова начальника Национального центра управления обороной РФ ТАСС.

Генерал также сообщил, что жителей Краматорска принуждали строить фортификационные сооружения вокруг многоэтажных жилых домов, копать окопы и создавать укрепленные районы, угрожая при этом расстрелом. «Кроме того, сегодня украинские власти провели безжалостный акт уничтожения собственного народа на железнодорожном вокзале Краматорска ракетой «Точка-У» с кассетной боевой частью. Особый цинизм этого злодеяния в том, что людей под предлогом эвакуации местные власти заблаговременно собрали в районе вокзала», – подчеркнул Мизинцев.

Напомним, как сообщали в Минобороны России, запуск ракеты «Точка-У» по украинскому Краматорску производился с подконтрольной ВСУ территории, на это указывает анализ радиуса поражения боевой части снаряда.

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