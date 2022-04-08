 

Какие западные компании следует национализировать в России: объяснил эксперт

08.04.2022, 21:00, Разное
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После начала специальной военной операции по обеспечению безопасности суверенных республик Донбасса западные страны начали оказывать давление на Россию. На фоне санкций многие иностранные компании приняли решение прекратить свою деятельность на территории нашей страны. Какие из них властям следует национализировать, объяснил директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец.

В интервью изданию “Украина.ру” он предложил разделить фирмы, покинувшие Россию, на две категории. По словам эксперта, некоторые компании все еще могут вернуться и продолжить бизнес на территории нашей страны.

Аналитик подчеркнул, что в одном случае зарубежные юридические лица уходят из нашей страны, потому что на фоне западного санкционного давления у них возникают проблемы с работой. Они связаны как с логистикой, так и с денежными переводами, считает эксперт.

“И таких компаний 80%. При хорошем развитии событий они вернутся”, – отметил Зубец.

По его словам, ко второй группе относятся фирмы, которые прекратили деятельность в нашей стране исключительно из-за политической конъюнктуры. При этом если первой категории можно помочь с решением проблем, возникших из-за ограничений, то оставшиеся 20% как раз следует национализировать.

Если западные компании уходят из России по политическим мотивам, то, по мнению аналитика, страна должна продолжить использование их мощностей.



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