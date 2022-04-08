Минобороны: Российские ПВО сбили украинский истребитель Су-27

Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе украинский самолет Су-27, также российскими Вооруженными силами был уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения возле поселка Немировское в Одесской области, сообщил официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новомихайловка сбит в воздухе украинский самолет Су-27», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области.

Конашенков добавил, что также уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области. Оперативно-тактической авиацией ВКС РФ поражены 54 военных объекта Украины.

Ранее Минобороны опубликовало кадры пуска ракеты «Оникс» расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» в ходе специальной военной операции.

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