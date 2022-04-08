 

Банк Италии заявил о серьезном уроне из-за отказа от экспорта из России

08.04.2022, 20:39, Новости дня
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Отказ от российского экспорта может сильнее всего навредить экономикам Германии и Италии, говорится в бюллетене Банка Италии (центробанк страны).

«Среди крупнейших экономик мира Германия и Италия демонстрируют наибольшую зависимость от сырья из РФ (энергоносители и металлы из РФ составляют 7% от общих потребностей Италии и 8% от потребностей Германии). Экономики этих же стран могут оказаться в числе наиболее пострадавших, прямо или косвенно, <…> в результате блокирования экспорта в Россию», – цитирует документ ТАСС.

По самому неблагоприятному сценарию, который предполагает блокировку поставок российского газа, ВВП Италии упадет «почти на половину процентного пункта в 2022 и 2023 годах, а инфляция в стране приблизится к 8% в 2022 году и снизится до 2,3% в следующем году».

Ранее в пятницу Евросоюз утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных антироссийских санкций.

«Пятый пакет включает: запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из РФ или экспортируются из России, с августа 2022 года. Импорт угля в ЕС в настоящее время составляет 8 млрд евро в год. <…> Запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным под флагом России. Отступления предоставляются для сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики», – заявили в ЕС.

Страны G7 договорились усиливать давление на Россию с помощью дополнительных ограничительных мер.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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