Постпред при ЕС: Санкционный пакет Евросоюза почти исчерпан

Евросоюз скоро может исчерпать возможность введения новых санкций против России, сообщил в пятницу постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Я думаю, что он [санкционный лимит Евросоюза] уже близок к исчерпанию, несмотря на то, что они продолжают хорохориться, говорить, что санкции калечащие. Они сами себя больше калечат уже теперь, нежели Россию и российскую экономику», – сообщил он в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

Напомним, накануне страны Европейского союза одобрили пятый пакет санкций против России, который предусматривает ограничения в отношении физических лиц и финансовых учреждений, а также эмбарго на импорт угля из РФ и поставки высокотехнологичных товаров.

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