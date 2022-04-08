 

Постпред при ЕС: Санкционный пакет Евросоюза почти исчерпан

08.04.2022, 20:39, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Евросоюз скоро может исчерпать возможность введения новых санкций против России, сообщил в пятницу постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Я думаю, что он [санкционный лимит Евросоюза] уже близок к исчерпанию, несмотря на то, что они продолжают хорохориться, говорить, что санкции калечащие. Они сами себя больше калечат уже теперь, нежели Россию и российскую экономику», – сообщил он в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

Напомним, накануне страны Европейского союза одобрили пятый пакет санкций против России, который предусматривает ограничения в отношении физических лиц и финансовых учреждений, а также эмбарго на импорт угля из РФ и поставки высокотехнологичных товаров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Чехия захотела одолжить у Венгрии 200 тыс. доз вакцины от коронавируса

23.10 / Байдена заподозрили в содействии бизнесу сына в Китае

15.08 / В Соединенных Штатах создан новый привод для движения на воде – робохвост

30.12 / Корреспондент – киевлянину грозит пять лет тюрьмы за прогулку по Львову в шапке-ушанке

28.05 / В Беларуси заявили, что писем о бомбе на борту рейса Ryanair было два

13.02 / Утилизацию ядерных отходов в США поручили трансвеститу

15.05 / “За европейский выбор отдали свои жизни наши лучшие патриоты”. Кличко встретился с главой представительства ЕС и послами 20 стран Европы

24.01 / Мясников призвал россиян не оправдывать лень метеозависимостью

26.03 / Глава Минобороны Украины оценил встречу с руководством США с «осторожным оптимизмом»

07.07 / Госдума приняла закон о нефтеразливах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика