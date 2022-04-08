Нестандартный девчачий комбинезон и платье-халат с пышными рукавами: модные тенденции на весну

Наступила весна, а вместе с ней появилось желание отказаться от одежды скучной нейтральной палитры и нарядом в стиле минимализм. Душа жаждет чего-то красивого и эстетичного. Если вы до сих пор не знаете, какие эффектные образы создать на весну, тогда возьмите на вооружение следующие актуальные тренды.

Платье-халат с пышными рукавами

Если есть желание сделать ставку на романтичность, легкость, воздушность, тогда обратите внимание на платья данного фасона. Они обладают рядом преимуществ: удобны в носке, не сковывают движений, скрывают недостатки фигуры. Платья-халаты, тем более с пышными рукавами, подходят девушкам с любой комплекцией.

Обратите внимание, что вещь необязательно должна быть однотонной. Приветствуются растительные, цветочные принты. Из материалов можно выделить натуральные ткани, например лен. Рюши и оборки в качестве декора сделают образ еще более эффектным.

Одежда из девяностых

На фоне пропаганды удобства и комфорта в одежде, когда нас призывают носить широкие штаны, вещи оверсайз, мы видим возвращение одежды из девяностых. А это означает, что опять в моду возвращаются брюки и юбки с экстремально низкой посадкой. Опять в тренде облегающие короткие платья, подчеркивающие все изгибы фигуры (и те, которые надо подчеркивать, и те, которые не надо).

Образы, вдохновленные «Бриджертонами»

Этот американский исторический сериал стал своего рода сенсацией на Западе. И простые люди, и дизайнеры стали создавать образы эпохи девятнадцатого века. В чем это выражается? Ну, например, в актуальности кофт и топов на завязках, с оборками, с присборенной на груди тканью, рюшами, широкими рукавами. Только если в прошлом такой верх мог сочетаться исключительно с юбкой, то по нынешним временам эффектнее всего смотрится комбинация с джинсами.

Ретро-эстетика

Ретро-тренды по-прежнему не сдают своих лидирующих позиций. Мы уже рассматривали тенденции из девятнадцатого века, из девяностых годов. Теперь пришло время вспомнить о том, что носили в середине прошлого века. Речь идет о воротничках в стиле Питера Пэна, больших бантах, балетках, твидовых брюках и т.д. Сегодня такие вещи кажутся причудливыми, забавными. В это сложно поверить, но они опять в моде.

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Бахрома из семидесятых

Еще один ретро-тренд. Он вновь обрел актуальность благодаря появлению одежды в стиле бохо. Бахрома – это одна из ключевых особенностей данного стиля.

В контексте каких вещей уместен подобный декор? В первую очередь это верхняя одежда. Если мы говорим о весне, тогда актуальными будут блейзеры, пиджаки. Вот они могут быть с бахромой, и желательно брать укороченные модели. Их можно сочетать с брюками или шортами с высокой посадкой.

Перья

Если вы любите гламурные образы, то этот тренд точно для вас. Если еще пару лет использование перьев в качестве декора считалось недопустимым, то сейчас даже приветствуется. Поэтому можете смело приобретать топ с таким дизайном.

Нестандартный девчачий комбинезон

К комбинезонам часто неоднозначное отношение. Некоторые стилисты считают, что такую вещь можно рассматривать разве что в качестве униформы, в то время как другие модельеры предлагают более усовершенствованные модели.

Нестандартный девчачий комбинезон – это одежда с оригинальным принтом и оригинального кроя. Какого именно, вы выбираете сами. Главное, чтобы это не была классика.

Колор-блок

Весна – время для одежды ярких и насыщенных цветов, поэтому очень уместен колор-блок. Вы можете сочетать в одном образе два или три оттенка сразу. Самые актуальные цвета: неоново-розовый, насыщенный желтый, солнечный оранжевый, ярко-пурпурный и т.д.

В то же время вы можете совмещать один яркий цвет с одним нейтральным, если не готовы к созданию слишком пестрого образа. Хорошая комбинация – это оранжевый и молочно-бежевый.