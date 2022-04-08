Большой сюрприз весеннего сезона: богемная длинная джинсовая юбка с кроссовками и кожаной курткой

Джинсовая юбка последние несколько лет немного сдала позиции, чтобы вернуться в топ в текущем сезоне, который стал своеобразным трибьютом ретро-моде. Первой попробовать тренд решила модница Дженнифер Лопес. И, надо сказать, шалость удалась.

Базовый предмет гардероба

Джинсовая юбка давно стала базовым предметом гардероба. Она одинаково хорошо сидит как на высоких девушках, так и красавицах небольшого роста. Ни один весенне-летний сезон не обходится без джинсы, поэтому дизайнеры давно выработали и подходящий к ней гардероб: рубашки, классические и свободного кроя, блузки, футболки. Чем больше свободы, тем больше женственности. В этом году дизайнеры сделали ставку на спортивные образы с джинсовой юбкой и не прогадали.

С джемпером

Стиль Дженнифер Лопес давно признан каноническим, поэтому смело можно следовать ее образу. Певица надела юбку в виде рубашечной комбинации, дополнив ее джемпером и туфлями на высоком каблуке.

Богема

Длинная джинсовая юбка с повседневными деталями, среди которых особое место занимают вязаные вещи, очень актуальные в этом году, кстати. Немного отдает богемой, свободной, свойственной 70-м годам. Вязаные вещи не обязательно должны быть нежными. Используйте вещи и аксессуары крупной вязки и ярких цветов.

С рубашкой

С юбкой хорошо будет смотреться длинная рубашка того же материала. Правда, тут есть один нюанс – обувь выбирайте не слишком громоздкую, без высоких каблуков и подошвы, чтобы не превратить образ в расхлябанный.

С кожаной курткой

Кожаная куртка является такой же незабвенной классикой, как и джинса. И вместе они смотрятся очень стильно, хотя некоторые считают, что это классическая парочка уже всем наскучила. Но есть один секрет: обувь. Образ получится свежим и дерзким, если вы дополните его обувью по последней моде.

С блейзером

К классический джинсовой юбке можно подобрать роскошные образы. Один из них – шелковый блейзер, с крупными пуговицами, с мелкими, на застежке или молнии. Оживит образ футболка. Таким образом вы будете идеально балансировать между спортивным и женственным стилем.

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С яркими аксессуарами

Юбка с длиной до щиколотки без особых усилий станет стильным предметом гардероба, если вы обрамите ее броскими деталями. Наденьте белую рубашку, добавьте яркую сумку, шейный платок или шляпку.

Повседневный стиль

Если вы предпочитаете повседневный стиль, смешивайте юбку с любимым коротким топом и удобной обувью на плоской подошве. Присмотритесь к сандалиям. Если вечера в вашем городе холодные, обязательно прихватите короткую джинсовую куртку.