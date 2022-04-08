 

Мнение: Старики против молодых

08.04.2022, 19:50, Разное
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Еще один прекрасный текст из ФБ американского профессора-математика Вадима Ольшевского. Он сам родом из КИШИНЕВА, но изначально – русскоязычный, так что в конфликте Россия-Украина способен сохранять максимальную объективность.

“СМОТРЮ РОССИЙСКОЕ И УКРАИНСКОЕ ТВ И ДИВУ ДАЮСЬ. Вначале – вступление. В своей книге BLINK Малкольм Гладвелл рассказывает об одном интересном эксперименте. Оказывается, есть правило двух секунд. Студентам показывали видео лекции профессоров с выключенным звуком. Пять минут. Потом просили выставить оценку профессорам по шкале от нуля до 10. Кто хороший, кто плохой? Потом тот же эксперимент, с новыми студентами. Но слушать давали уже всего по одной минуте. Оказалось, что оценки не менялись. Потом 10 секунд. Те же оценки. Потом 2 секунды. И оценки были теми же самыми. Потом исследователи сравнили оценки в их эксперименте с реальными оценками. От студентов, которые слушали своих профессоров весь семестр. И оказалось, что оценки те же самые, что и у тех, кто слушал без звука 2 секунды. Гладвелл объясняет, что людям и в жизни нужно всего 2 секунды, чтобы составить о ком-то свое мнение.

Короче, смотрю русское ТВ с выключенным звуком. Путин, Лавров, Песков, депутаты Госдумы. Все старперы. Всем лет по 70. Говорят, а глаза стеклянные. Противные люди. А если включить телевизор, то там политику обсуждают какие-то вообще отморозки.
Смотрю ТВ украинское. Зеленский, Арестович, Кулеба. Молодые, профессиональные, говорят то, что думают, не по бумажке. Живые. Просто совсем другие люди. Лет по 40. Другое поколение. Дикторы – тоже приятная молодежь.
Получается, стариканы обиделись на молодых и решили их проучить. Объяснить, кто в доме хозяин тайги.
Главное – сейчас вся Европа смотрит на них. Просто стыдно даже за Российскую Федерацию.
Все говорят сейчас о том, что будет дальше, и как исправить положение. Если без деталей, то понять что нужно делать можно за 2 секунды. Просто пусть все старперы уйдут на незаслуженный отдых. Пусть на смену придут 35-летние.
ПС. То же касается и Америки, между прочим (ВАДИМ ОЛЬШЕВСКИЙ).

Источник: Размышления вольного социолога



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