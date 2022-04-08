 

Сенатор: Сценарий провокации в Краматорске написан в западной «империи лжи»

08.04.2022, 19:49, Новости дня
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Киев в очередной раз занимается гнусной провокацией, пытаясь сорвать эвакуацию мирных жителей, нацисты продолжают следовать своей тактике использования гражданских в качестве живого щита, сообщил заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов, комментируя нанесение Украиной ракетного удара по вокзалу в Краматорске.

«После этой ужасной трагедии из Киева и ряда западных столиц посыпались обвинения в произошедшем в адрес РФ. Удар якобы был нанесен ракетным комплексом «Искандер» – написал Долгов в своем Telegram-канале. –  После появления снимков обломков, стало очевидным – это очередная провокация сродни той, что была в Буче несколько дней назад. На кадрах видно, что удар был нанесен «Точкой у», снятой с вооружения в России, более того она была выпущена по Краматорску с юго-запада, то есть территории, на которой располагаются украинские вооруженные силы», 

«Киев в очередной раз занимается гнусной провокацией, пытаясь сорвать эвакуацию мирных жителей, нацисты продолжают следовать своей тактике использования гражданских в качестве живого щита. Нацистам плевать на своих граждан, они готовы жертвовать любыми человеческими ресурсами, своими гражданами, чтобы создать очередной повод для провокации. А сценарий таких провокаций продолжают писать мастера инсинуаций в западной «империи лжи», – заключил сенатор.

Напомним, Министерство обороны опровергло нанесение Россией ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска в Донецкой области, у ВС РФ не планировалось огневых задач на 8 апреля. Ведомство отметило, что украинские власти планировали сорвать выезд жителей Краматорска из города, чтобы продолжать использовать их в качестве «живого щита».

Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что Точки-У» нет на вооружении ни у ДНР, ни у армии России. Поэтому очевидно, что это провокация, аналогичная произошедшему в Буче, и имеет конкретные политические цели». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «Точки-У» нет на вооружении у российской армии.

Между тем на Украине заявили, что число жертв удара превысило 50 человек.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто стоит за убийством людей в Краматорске.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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