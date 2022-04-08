Шумел громче всех в 90-е: как Жириновский предвосхитил Интернет в России

Врачи долгое время боролись за жизнь заразившегося коронавирусом Владимира Жириновского, но, как оказалось, тщетно. 6 апреля депутат Государственной Думы скончался.

Прощание состоится в Колонном зале Дома союзов в пятницу, 8-го. После этого политика похоронят на Троекуровском кладбище.

Россияне вспоминают, каким был Жириновский. Все, как один, говорят, что лидер ЛДПР запомнился своей неординарностью. Он был ярким, крайне эмоциональным, умным человеком, который любил говорить правду. Каждое выступление Владимира Вольфовича привлекало внимание публики.

Меткие высказывания Жириновского вспомнила обозревательница Лена Миро. Блогерша вспомнила, как в 1990-е впервые увидела лидера ЛДПР на площади в ее родном городе. По ее словам, тогда политик прокричал: “У Гайдара с Зюгановым такие хари, словно они по ведру сгущенки сожрали”.

Миро отметила: Владимир Вольфович знал, как привлекать к себе внимание и быть на хайпе еще до появления интернета. “Лично я считаю его основателем хайпа в России”, – написала обозревательница на своей странице в “Живом Журнале”. Среди безэмоциональных политиков без лица Жириновский был пассионарным и с лицом, добавила она.