Мнение: Приоритетные ресурсы у россиян

Приоритетные ресурсы у россиян

Минцифры России составило перечень российских аналогов интернет-ресурсов и сервисов иностранных IT-компаний.

Отмечается, что сервисы разделены на 15 категорий. В ведомстве отметили, что большинство ресурсов были в приоритете у россиян ещё до ограничений.

Так, согласно перечню, вместо соцсетей и мессенджеров корпорации Meta* предлагается использовать соцсети VK, «Одноклассники», Yappy, «ЯRUS» и «Мой мир», а также мессенджеры Telegram, «ТамТам», TenChat, ICQ и Frisbee.

Для организации видеоконференций вместо Zoom рекомендуют использовать, в частности, сервисы «Сферум», «Видеозвонки Mail.ru», «Видеозвонки VK» и «Яндекс.Телемост».

Для работы с документами вместо сервисов Google.Docs — «Мой офис», «P7-Офис» и «Яндекс 360».

Вместо EBay можно совершать покупки при помощи маркетплейсов Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет» и «СберМаркет».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские блогеры вынуждены покидать иностранные социальные сети, но, возможно, это к лучшему.

https://russian.rt.com/russia/news/987581-mincifry-spisok-rossiiskih-analogov – цинк

Из упомянутого использую ВК, Одноклассники, Телеграм, Ozon.

С другой стороны, в силу наличия VPN, по факту, доступ к подавляющему числу западных сервисов сохраняется, а необходимое программное обеспечение при желании, можно легко брать на торрентах (кроме тех случаев, когда могут быть проблемы с онлайн-активацией).

Лично я не вижу проблем для перехода на отечественные сервисы там, где они предоставляют схожий функционал и удобство работы, как и у зарубежных аналогов.

Кстати, хорошо, что в свое время сервера Живого Журнала перевезли в Россию. А то сейчас бы блоги тут тоже удалялись бы щелчку, как это происходит в Твиттере или на Ютубе.

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