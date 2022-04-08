 

Мнение: Отъем собственности

08.04.2022, 19:20, Разное
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Премьер Украины заявил, что на территории Украины будет национализированы российские активы, а также что Украина надеется получить средства на восстановление от замороженной за рубежом российской собственности.

Чем бы ни закончилась нынешняя «не-война», уже ясно, что после нее никакого мира не будет. Будет в лучшем случае перемирие. Такое же же, как на Донбассе все последние восемь лет. Которое будет постоянно нарушаться, причем с обеих сторон. У Кремля нет сил и возможностей, чтобы «денацифицировать» Украины (в переводе на понятный — сбросить киевский режим и посадить в Киеве свою марионетку), у Киева, конечно, нет сил и возможностей нанести Кремлю решительное поражение и принудить его к капитуляции.

После нынешнего обострения (чем бы оно ни завершилось) наступит пауза, будут подписаны какие-то практически ничего не значащие бумажки, написанное в которых будет нарушаться буквально через секунду после подписания. И вялотекущий пограничный конфликт с обострениями теперь может стать нормой на долгие годы.

Источник: Эль Мюрид



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