Мнение: Прибалтика без российского газа, белорусский газорубль и китайский нефтеюань

1. Прибалтика не имеет для нас серьёзного значения в плане экспорта российского газа. Транзита там нет, а доля поставляемого туда газа – чуть более 1% от общего газового экспорта России. Но вот для самих стран Прибалтики российский газовый импорт очень важен:

https://zen.yandex.ru/media/statistical_look/skolko-gaza-zakupali-u-rossii-strany-pribaltiki-kotorye-polnostiu-otkazalis-ot-postavok-62488657061c5c7e02240278

Уровень зависимости от нашего голубого топлива у «прибалтийских тигров» разный. Литва ещё в 2014 году приобрела плавучий регазификационный терминал «Independence» («Независимость»), чтобы принимать с его помощью СПГ с Ближнего Востока и из США. Поэтому сейчас Литва зависит от российского газа менее чем наполовину. Также литовцы рассчитывают на поставки газа из Польши, через польские СПГ-терминалы и трубопроводы. СПГ обходится литовцам гораздо дороже трубопроводного газа от Газпрома… но что поделаешь, за русофобию надо платить.

Эстония и Латвия, напротив, зависят от российского газа более чем на три четверти. Однако в Эстонии есть своя отрасль по добыче торфа и горючих сланцев, и газ занимает там не такое большое место в энергобалансе. Также эстонцы совместно с финнами арендовали плавучее хранилище СПГ и собираются построить для него причалы по обе стороны Финского залива, снизив тем самым зависимость от поставок из России:

https://neftegaz.ru/news/spg-szhizhennyy-prirodnyy-gaz/733002-odin-na-vsekh-finlyandiya-i-estoniya-arenduyut-plavuchiy-spg-terminal-/

Остаётся Латвия, на которую приходится почти три четверти прибалтийских закупок российского газа. У латышей инфраструктуры СПГ нет, а латвийская экономика не в том состоянии, чтобы финансировать её строительство. Латвия может надеться только на западные инвестиции в СПГ-терминалы, а до тех пор – на газовые подачки от соседей. Либо ей всё-таки придётся отложить отказ от российского газа на неопределённо долгий срок.

2. Белоруссия начала рассчитываться за российский газ в рублях:

https://lenta.ru/news/2022/04/05/gasrubel/

Кроме того, после очередной победы Виктора Орбана на выборах в Венгрии, одного из немногих адекватных руководителей в Евросоюзе, Венгрия также согласилась на схему оплаты газа в рублях:

https://iz.ru/1316472/2022-04-06/vengriia-soglasilas-platit-za-rossiiskii-gaz-v-rubliakh

Евросоюз и США заставили Венгрию поддержать антироссийские санкции, но всё же не смогли подтолкнуть венгров на экономическое самоубийство.

3. Западные СМИ в лице агентства Блумберг бьют тревогу – Китай начал закупать уголь и нефть у России с оплатой в юанях:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-07/russian-coal-and-oil-paid-for-in-yuan-to-start-flowing-to-china

Это двойное поражение США. Во-первых, это ещё одна важная веха в хрониках крушения нефтедоллара.

Во-вторых, ранее на протяжении около месяца китайские компании не заключали новых сделок с Россией на поставку углеводородов, а получали их только по старым контрактам. США надеялись, что китайцы дрогнули. Однако, как выяснилось, китайцы просто ждали, когда уляжется пыль после удара. Попытки Запада задушить нас санкциями – и заставить китайцев в этих санкциях участвовать – со всей очевидностью провалились.