 

Мнение: Кому не нужен мир

08.04.2022, 18:27, Разное
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Беспримерную по своей мерзости ракетную атаку на вокзал в Краматорске, жертвами которой стали уже сотни человек, причем все – мирные жители, включая женщин и детей – не комментирую, поскольку по нынешним временам любой мой комментарий будет нецензурным. Замечу лишь, что с позиции “кому выгодно” массовое и демонстративное (это не Буча!) убийство мирных жителей может быть выгодно только той стороне, которая хотела бы срыва любых мирных переговоров между Россией и Украиной. Кто может быть такой стороной – догадываемся самостоятельно.

Источник: Размышления вольного социолога



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