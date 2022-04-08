Мнение: Кому не нужен мир

Беспримерную по своей мерзости ракетную атаку на вокзал в Краматорске, жертвами которой стали уже сотни человек, причем все – мирные жители, включая женщин и детей – не комментирую, поскольку по нынешним временам любой мой комментарий будет нецензурным. Замечу лишь, что с позиции “кому выгодно” массовое и демонстративное (это не Буча!) убийство мирных жителей может быть выгодно только той стороне, которая хотела бы срыва любых мирных переговоров между Россией и Украиной. Кто может быть такой стороной – догадываемся самостоятельно.