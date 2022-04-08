 

Crew Dragon с полностью частным экипажем из бизнесменов стартовал к МКС

08.04.2022, 18:25, Новости дня
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Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с полностью частным экипажем отправился в пятницу на Международную космическую станцию.

Ракету-носитель Falcon 9 запустили с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 11.17 (18.17 мск), передает ТАСС со ссылкой на трансляцию.

Первая ступень ракеты-носителя примерно через 10 минут после запуска в автоматически приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.

В экипаж вошли три предпринимателя из Соединенных Штатов, Израиля и Канады – Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пэти. Пилотирует полет бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа.

СМИ сообщали, что Коннор, Стиббе и Пэти заплатили по 55 млн долларов за возможность отправиться на МКС. При этом Лопес-Алегриа летит за счет Axiom Space, в которой он является вице-президентом.

После стыковки, запланированной на 7.45 субботы (14.45 мск), экипаж должен будет сутки просидеть на борту МКС. Они должны провести 25 исследовательских проектов, включая воздействие космических полетов на клетки и сердце.

Ранее данный элемент Falcon 9 использовался при четырех запусках SpaceX.

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