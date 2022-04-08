СК РФ возбудил дело о массовой гибели людей после удара по Краматорску

Российские следователи приступили к расследованию уголовного дела о массовой гибели мирных жителей после удара ВСУ «Точкой-У» по Краматорску, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Уголовное дело возбуждено по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации», сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, бойцы 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ, выполняя заведомо преступные приказы командира бригады и других вышестоящих лиц, а также должностных лиц минобороны Украины, нанесли ракетный удар по городу.

«Действуя умышленно, они с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» с кассетным зарядом, имеющего высокие поражающие свойства, произвели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в районе железнодорожного вокзала города Краматорска Донецкой народной республики. В результате обстрела не менее 30 мирных жителей, в том числе дети, погибли, не менее 100 человек получили ранения различной степени тяжести», – указали в СК.

Командиром бригады является полковник Ф. С. Ярошевич, добавили в ведомстве. Устанавливается круг лиц, исполнивших преступный приказ.

В СК отметили, что украинская сторона распространила заведомо ложные сведения о том, что удар был нанесен российскими военными.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести расследование по фейкам, в которых утверждается, что удар якобы нанесли ВС России.

Напомним, Министерство обороны опровергло нанесение Россией ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска в Донецкой области, у ВС РФ не планировалось огневых задач на 8 апреля. Ведомство отметило, что украинские власти планировали сорвать выезд жителей Краматорска из города, чтобы продолжать использовать их в качестве «живого щита».

Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что Точки-У» нет на вооружении ни у ДНР, ни у армии России. Поэтому очевидно, что это провокация, аналогичная произошедшему в Буче, и имеет конкретные политические цели».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «Точки-У» нет на вооружении у российской армии.

Между тем на Украине заявили, что число жертв удара превысило 50 человек.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто стоит за убийством людей в Краматорске.

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