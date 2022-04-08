Судмедэксперт опроверг украинскую версию событий в Буче

Тела убитых в Буче мирных жителей не могли лежать на улице с 11 марта, на это указывает ряд признаков, считает директор Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ Игорь Макаров.

По словам эксперта, на фото и видео имеющиеся признаки (подсыхание кожи на отдельных участках) указывают на то, что смерть наступила несколько часов, может быть, сутки назад.

«На 2-3 сутки появляется на поверхности кожных покровов так называемая «трупная зелень». К концу первых суток, первой, началу второй недели эта трупная зелень покрывает по сути все кожные покровы трупа. Далее, спустя примерно 1-2 недели, участки «зелени» могут перейти в коричневую и черную составляющую», – приводятся слова Макарова в Telegram-канале «Война с фейками».

Напомним, после появления сообщений об обнаружении тел убитых мирных жителей в Буче, газета The New York Times изучила данные спутникового сервиса Maxar, согласно которым некоторые тела могли появиться на Яблонской улице в Буче улице в период с 9 по 11 марта, а не менее 12 мертвых тел якобы лежали на улицах Бучи с 11 марта.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче. В Минобороны РФ распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».

—