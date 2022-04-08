 

Политолог Захаров: опыт казаков по наведению порядка в Крыму необходим в Донбассе

08.04.2022, 18:18, Разное
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По его словам, казачьи сообщества необходимо встроить в систему военной службы на территории России, в том числе по контракту. Захаров не согласился с рядом экспертов, которые высказались о трусости казаков в связи с их бездействием на фоне спецоперации РФ на Украине. Тем не менее он отметил отсутствие какой-либо инициативы с их стороны защищать ЛДНР.

“У них есть право законодательно внести предложения о поправках в закон “О воинской службе в РФ” и получить право участвовать в военных сборах, учениях, спецоперациях и так далее”, — заявил он.

Эксперт напомнил, что многие казачества зарегистрированы как НКО и некоммерческие партнерства. Их члены имеют опыт работы с населением и гуманитарной помощью.

“Необходимо
их участие в наведении порядка и его обеспечения на освобожденных территориях
по опыту событий в Крыму 2014 года”, — добавил Захаров.

В завершение политолог назвал казаков патриотами
страны, особым историческим, сословным и родовым войском. Проявив инициативу по
вопросу Донбасса, они могут сильно помочь государству на фоне спецоперации
России на Украине.



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