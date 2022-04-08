Мнение: Письмо: “Недостаточно сил”
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Многие задают вопрос, что делать с постковидной деперессией, весенним авитаминозом и прочей хандрой.
Отвечаю подробно.
kirapavlova
Здравствуйте, Эволюция!
Давно читаю блог, и он помогает мне быть счастливой.
А сейчас я переболела противным ковидом, выздоравливаю, но пока что неважно себя чувствую, и грустно от этого: просыпаюсь уже уставшей, какая-то пустота в желудке, слабость в теле на протяжении дня, мало энергии для работы, о физических нагрузках и речи не идёт, упало либидо, недостаточно сил радовать близких, средне выгляжу, нытик, рано хочется спать и к вечеру кружится голова…
Не нравлюсь себе такой.
Нуждаюсь в советах по гармоничному выходу из болезни.
Спасибо большущее.
(Проснувшись утром, осознайте, что вы спали эту ночь не в подвале на полу, а в теплой кровати, над вашим домом не летают бомбардировщики, возможно пока, но тем не менее. Вы можете умыться водой и она есть у вас в кране, и даже есть горячая вода. Пол под вами внезапно не провалится, по крайней мере не в ближайшее время. Вы можете сварить кофе, сделать омлет, у вас есть продукты и газ.
Скорее всего у вас пока есть работа, ноги и руки наверняка на месте. Голова на плечах.
Подойдите к окну и посмотрите на голубое небо, осознайте приближение весны. Не нойте, что дождь, все могло бы быть намного хуже.
Намного хуже.
А пока хорошо.
Очень хорошо.
Можно сказать – великолепно.
Попробуйте оценить свое положение, исходя не из того, как могло быть лучше, лучше и лучше, а из того, насколько могло быть хуже.
Это называется скромностью и позволяет испытывать радость и благодарность.
Скромность притязаний помогает от всех видов депрессий, независимо от их причин.
Скромность высвобождает энергию из-под оккупации.
Направьте ее на полезные вам и вашим близким дела, сместив фокус с самосожалений.
Поймайте себя через час на мысли, что от вашей хандры и апатии не осталось следа, и закрепите правильный паттерн.)
Источник: Эволюция
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