Инфа — соточка! – Личное мнение

Уже несколько дней про Телеграмам гуляет слух, что Алишерка и его жена, обладающая мощным не по возрасту крупом, Дилара расстались:

«Морген и Дилара действительно расстались. Говорят, вся команда ребят в шоке, но инфа, мол, точная».



Фото: Соцсети

Ну, да — «инфа соточка». Как всегда в таких случаях необходимо критическое переосмысление информации.

Расстались? Нет. Почему? Объясню.

Конечно, самой очевидной причиной этого слуха о расставании является желание Моргенштырки вернуть к себе интерес.

Где он там? Что он там? Люди не просто не знают, но, что значительно хуже, и знать не хотят.

Для чувака, вся популярность которого выстроена на хайпе, такое отношение ширнармасс означает закат карьеры.

Однако, кроме очевидности вброса о расставании, есть ещё кое-кто — главный фактор, почему Моргенштырки не развелись.

Вы помните, как проходила свадьба Дилары и Алишера? Напомню: колхозная тамада, выкуп невесты, костюм жениха с чужого плеча, вспоминайте:



Фото: Соцсети

Так вот, люди, которые именно так проводят свадьбы, не расстаются до тех пор, пока не родят одного, двух и не получат мат.капитал.

Родили? Нет. Деньги получили? Нет. Развелись? Да ну нет же, конечно!

А какие, по-вашему, браки — самые крепкие? Где вместе вписались в ипотеку в валюте? Те, где жена гуляет? Где муж пьёт-бьёт, но любит? Какие ещё есть?

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