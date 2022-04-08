Весна в стиле бохо: богемный тренд отличают яркие цвета, принты тай-дай, кисточки и не только

Стиль бохо в одежде, ставший актуальным в прошлом году, продолжает удерживать лидирующие позиции в мире моды. Его отличительные особенности – яркие цвета, принт тай-дай, кисточки, вязанные крючком или спицами вещи, аксессуары в виде макси-сумок. Если вы хотите гармонично интегрировать бохо в повседневный стиль, вдохновитесь следующими идеями.

Подбирайте аксессуары в тон одежде

Стилю бохо соответствуют все земляные оттенки. Наиболее часто используется коричневый. Если вы надеваете платье такого же цвета, тогда убедитесь в том, что аксессуары подобраны в тон одежде. Например, коричневая кожаная куртка, такого же цвета сумка и обувь.

Не забывайте, что для стиля бохо нужна обувь на высокой платформе либо обычные кроссовки.

Создавайте монохромные образы

Белый – цвет, который также соответствует стилю бохо и который также в тренде этой весной. Белоснежные вещи сделают ваш образ более нарядным и одновременно легким и воздушным. Посмотрите, как красиво сочетается комплект из топа и юбки с сумочкой и элегантными туфлями. На стиль бохо здесь указывает в первую очередь вязаная одежда.

Дополните образ изысканными украшениями. Например, массивными сережками и ожерельем. Уместными будут и браслеты. Такие аксессуары подходят для создания образа в стиле бохо.

Надевайте вязаные костюмы

В предыдущем пункте был представлен комплект из топа и юбки. Но помимо такого варианта, можно также создавать и другие комбинации: например, штаны и кофту наподобие кардигана. Единственное условие заключается в том, чтобы изделия были вязаными.

Цветовая гамма одежды необязательно должна быть однотонной. На примере модели выше вы можете увидеть, насколько эффектно смотрится двухцветный комплект.

Не забывайте подобрать правильную обувь. В данном случае будут уместны сандалии на массивной подошве. Именно с их помощью образ становится более неформальным.

Делайте акцент на аксессуарах

Вязаные изделия – это красиво и стильно, но далеко не всем они подходят. Нужно учитывать, что такая одежда полнит. Поэтому если у вас комплексы по поводу неидеальной фигуры, но вам импонирует стиль бохо, тогда поступите следующим образом.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

К своей привычной одежде добавьте бохо-аксессуар. Например, коричневую сумку с бахромой. Она станет изюминкой вашего лука.

Надевайте одежду тай-дай

Раньше принт тай-дай рассматривался только в контексте футболок. Сейчас же стильные разводы перекочевали и на другие вещи. Например, на пиджаки, блейзеры, кофты с длинными рукавами.

Поскольку принт тай-дай является одной из ключевых черт бохо-стиля, то вы можете смело надевать любую одежду с разводами.

Чтобы сделать образ более неформальным, отдавайте предпочтение не элегантной, а “брутальной” обуви.

Используйте колор-блок

Стиль тай-дай предполагает не только земляные оттенки, но также и насыщенные яркие цвета. Используйте технику колор-блок, выбрав три любых цвета и совместив их между собой.

Например, зеленый с фиолетово-синим и оранжевым. Колор-блок очень уместен весной, когда хочется сменить зимние вещи темных оттенков на что-то более яркое и оптимистичное, чтобы поднять настроение и себе, и окружающим.

Комбинируйте классику с бохо

Просто строгий брючный костюм может показаться скучным и банальным. Если вам хочется создать более яркий и самобытный образ, добавьте в него элементы бохо.

Например, косынку и топ с цветочным принтом.

Смешивайте текстуры

Стиль бохо – это все о смелых экспериментах. Возможно, поэтому он отчасти перекликается со стилем хиппи. Смешивайте одежду разных фактур и текстур для создания яркого уникального образа. Например, надевайте вязаное крючком платье с кожаной жилеткой и «плюшевой» обувью.

И немного бахромы на подоле юбки тоже не помешает.