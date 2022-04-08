Мнение: Философская байдарка, репатриация жертв русофобии и улица Жириновского

1. Хоть и небольшое, но заметное число оппозиционеров и поддавшихся оппозиционной пропаганде молодых людей покинули Россию за последние полтора месяца. Этот мелкий исход креативно настроенных личностей кое-кто даже пытается сравнивать с известным «философским пароходом» 1922 года, на котором из Советской России уплыли высланные большевиками деятели культуры:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Философский_пароход

Виктор Мараховский, однако, считает, что столь пафосное сравнение может вызвать лишь улыбку:

https://t.me/vmarahovsky/2224

Одним из трагикомичных эффектов переживаемого нами тяжёлого времени является следующий: увесистый кусок столичного медиакласса снялся и переместился по физической карте — но не сменил прописки в информационном пространстве. Теперь у меня порой ощущение, что в центре Москвы не Патрики, а проспект Руставели, где торгуют хачапури по пять лари (блин, я уже даже цены знаю) и знают места, где подают раф. Они, так сказать, утащили с собой своего гения места.

Что стоит отметить. Данное бегство строит из себя, конечно, белоэмиграцию и философский пароход, но нельзя не видеть бесспорных отличий.

Белоэмиграция была изгнанием — потерпевших поражение в гражданской войне.

Раф-пароход есть попытка самоэвакуации — тех, кто считали себя комиссарами светлого мира в тёмном и восприняли конфликт миров как сигнал об отступлении.

Фокус в том, что это и не изгнание, и не эвакуация: эти люди не воевали (за пределами своего воображения), их никто не изгонял штыками, а главное — за ними из светлого мира никто не присылал никаких самолётов. Светлый мир не считал их своими комиссарами, апостолами или разведчиками. Для него они — всего лишь привилегированные русские, прогнувшиеся под санкционным ударом. Часть противоборствующей стороны, поднявшая всё-таки белый флаг.

Повторю: с точки зрения светлого мира эти русские прибыли, чтобы сдаться.

Отсюда и лёгкое взаимонепонимание относительно их статуса, ценности и будущего.

P.S. Существует мнение, что “там считали их своими человекоорудиями (с) и рассчитывали, что они будут валить ТЕрана. А они вместо этого свалили сами. Отсюда и соответствующее к ним отношение- как к не оправдавшим высокого доверия”.

Но нет. Это им, возможно, говорили, что они орудия – но в апреле 2022-го величайшей ошибкой было бы думать, что светлый мир для себя делит русских на хороших и плохих. Для него они делятся на побеждённых и сопротивляющихся. И это стоит уже однажды понять.

2. В России задумались о запуске программы репатриации жертв русофобии:

https://lenta.ru/news/2022/04/04/repatr/

В России готовится программа репатриации высококлассных специалистов. Об этом пишут «Известия».

Источники издания пояснили, что со стороны высококлассных специалистов появился запрос на возвращение в связи с развернувшимся давлением на россиян, проживающих за рубежом. Поскольку такие сообщения начали принимать массовый характер, то в Москве задумались о планах по возвращению таких людей, которые могли бы привезти на родину знания и опыт.

Среди предлагаемых бонусов для возвращающихся предлагают установить дополнительные льготы, помимо компенсации стоимости переезда, выплаты пособия до полугода при отсутствии источников дохода и иных социальных льгот.

В Минтруде и Минпромторге подтвердили факт обсуждения такой программы.

3. У нас в Петербурге собираются улицу Маркина переименовать в улицу Жириновского:

https://78.ru/news/2022-04-06/v_petrogradskom_raione_peterburga_mozhet_poyavitsya_ulica_imeni_vladimira_zhirinovskogo_

Лично я за. Владимир Жириновский был честным политиком, искренним патриотом России.

А вот Николай Маркин — настоящий вредитель, причём не только потому, что был революционером – врагом России, поучаствовавшим как в Февральской, так и в Октябрьской революциях:



https://ru.wikipedia.org/wiki/Маркин,_Николай_Григорьевич

Товарищ Маркин занимал серьёзную должность во внешнеполитическом ведомстве на рубеже 1917-1918 годов. Он один из ответственных за позорный Брестский мир, по которому Россия не только парадоксальным образом капитулировала перед проигравшей стороной, но и утратила огромные территории.

Также большевик Маркин лично организовал публикацию секретных документов из архива министерства иностранных дел Российской Империи и временного правительства, чем нанёс огромный ущерб стране. Как правило, подобные действия совершают предатели, вражеские агенты или перебежчики.

После снятия Троцкого с должности комиссара иностранных дел Маркин также был переброшен на иное поприще, и более ничем, кроме участия в братоубийственной гражданской войне, себя не проявил.