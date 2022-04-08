Мнение: Кто организовал нападение на Муратова?

Ответственность за нападение на главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова, за выкрик «Муратов, вот тебе за наших пацанов» взяли на себя создатели телеграм-канала «Союз Z десантников». Вечером там появились новые кадры с вокзала, на котором главреда «Новой газеты» облили красной краской.

«Как мы и обещали, в ближайшее время наши ветераны напомнят «большим патриотам», что кровь наших Славных Сынов не останется без ответа. Вы, мрази, видите, как хохлы придумали «трагедию Бучи» и в тоже время поддерживаете эту ложь, но не замечаете как режут горло нашим парням! Мы придем к каждому из вас, ждите!!!» — говорится в заявлении.

Правда, заявление, размещенное в телеграм-канале «Союз Z десантников», уже удалено.

Между тем, ТАСС сообщил, что один из нападавших задержан. Задержанный объяснил полиции, что он против предателей, поэтому и совершил нападение на Муратова. Второго соучастника преступления установили, но пока не задержали.

А мне вот что интересно. Кто предоставил этим недоумкам информацию, что Муратов купил билет на поезд Москва-Самара? Назвав и номер поезда, и номер вагона, и место? Почему полиция не задержала нападавших уже на перене Казанского вокзала, а поговорив с преступниками, отпустила их?

И второе, что мне интересно. Если обливание красной краской Дмитрия Муратова было местью «за наших пацанов», выходит, что организаторы и исполнители нападения считают, что это Муратов отправил «пацанов» на проведение спецоперации на Украине?

На снимке: купе поезда Москва-Самара, в котором было совершено нападение на Дмитрия Муратова, фотография отсюда

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