Советский памятник в Берлине очистили от оскорбительных надписей

С советского мемориала в Трептов-парке в Берлине удалены все оскорбительные надписи, которые появились там ранее, сообщило посольство РФ в ФРГ.

Надписи удалили коммунальные службы города, передает ТАСС со ссылкой на сообщение дипломатического представительства.

Ранее посольство РФ в Германии направило ноту протеста в связи с актом вандализма в отношении военного мемориала в берлинском Трептов-парке. Центральным памятником мемориала является фигура советского Воина-освободителя.

Напомним, военный мемориал исписали граффити антироссийского содержания, свастиками и символом Z.

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