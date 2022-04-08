 

Советский памятник в Берлине очистили от оскорбительных надписей

08.04.2022, 17:00, Новости дня
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С советского мемориала в Трептов-парке в Берлине удалены все оскорбительные надписи, которые появились там ранее, сообщило посольство РФ в ФРГ.

Надписи удалили коммунальные службы города, передает ТАСС со ссылкой на сообщение дипломатического представительства.

Ранее посольство РФ в Германии направило ноту протеста в связи с актом вандализма в отношении военного мемориала в берлинском Трептов-парке. Центральным памятником мемориала является фигура советского Воина-освободителя.

Напомним, военный мемориал исписали граффити антироссийского содержания, свастиками и символом Z.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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