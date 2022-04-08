Советский памятник в Берлине очистили от оскорбительных надписей
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С советского мемориала в Трептов-парке в Берлине удалены все оскорбительные надписи, которые появились там ранее, сообщило посольство РФ в ФРГ.
Надписи удалили коммунальные службы города, передает ТАСС со ссылкой на сообщение дипломатического представительства.
Ранее посольство РФ в Германии направило ноту протеста в связи с актом вандализма в отношении военного мемориала в берлинском Трептов-парке. Центральным памятником мемориала является фигура советского Воина-освободителя.
Напомним, военный мемориал исписали граффити антироссийского содержания, свастиками и символом Z.
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