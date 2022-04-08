 

Участники международной акции «Сад памяти» высадили миллионное дерево

08.04.2022, 17:00, Новости дня
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В рамках акции «Сад памяти» через три недели после старта высажен первый миллион деревьев. Знаковое дерево посадили жители Северной Осетии. Свой вклад в акцию уже внесли Севастополь, Крым, Краснодарский край, Волгоградская, Орловская и Астраханская области, а также Германия, Сербия, Катар, Алжир и др.

Всего в селе Старый Батако посадили 2 тыс. саженцев грецкого ореха в память о героях Советского Союза, выходцев из этого поселения. В мероприятии приняли участие волонтеры, школьники, студенты, сотрудники лесничеств и министр природных ресурсов и экологии Северной Осетии Виталий Кокоев, который и высадил миллионное дерево, говорится в пресс-релизе, постувпившем в газету ВЗГЛЯД.

Глава Республики Сергей Меняйло, комментируя проведение акции в Северной Осетии, заявил, что миссия нынешнего и будущих поколений – никогда не забывать, какой ценой досталась Победа. Эстафету «Сада памяти» Меняйло передал коллегам из Адыгеи и Карачаево-Черкессии.

«Помнить о тех, кто отдал свои жизни за свободу от нацизма, бесчеловечности, несправедливости во время Великой Отечественной войны, – наш священный долг. Только из селения Старый Батако на фронт ушли 250 человек, 137 – не вернулись домой… Акция «Сад памяти» – о мужестве, бесстрашии, героизме наших людей. О несгибаемой воле и непобедимом духе всех тех 27 миллионов советских граждан, которые сложили свои головы в тяжелой схватке с фашизмом. Вечная им память», – сказал Меняйло.

Старый Батако – единственное село в Северной Осетии, откуда родом три Героя Советского Союза: Исса Плиев, Константин Ходов и Георгий Бзаров.

Памятные деревья сегодня появились и в Ростовской области. Там на территории Михайловского участкового лесничества высадили более 4 тыс. саженцев сосны. В мероприятии участвовали более 150 человек: местные жители, волонтеры, заместитель председателя законодательного собрания Ростовской области Вячеслав Василенко и первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Красавин.

Международная акция «Сад памяти», участники которой ежегодно высаживают 27 млн деревьев в память обо всех погибших в 1941–1945 гг., традиционно стартовала 18 марта в городе-герое Севастополе. Мероприятия пройдут во всех регионах РФ и за рубежом вплоть до 22 июня.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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