Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Болгарии в Москве

Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве в качестве ответной меры на действия республики против российских послов в марте, говорится в сообщении российского Министерства иностранных дел.

«8 апреля временный поверенный в делах Республики Болгария в Российской Федерации Николай Трифонов был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве, – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что такая мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной «ничем не мотивированное решение объявить персонами двух дипломатов посольства РФ в Софии».

Кроме того, ранее РФ приняла решение о высылке из страны 45 польских дипломатов и сотрудников консульств в рамках ответных мер на высылку из республики российских дипломатов.

До этого польские спецслужбы создали список из 45 российских дипломатов, передали его в МИД и потребовали их высылки.

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