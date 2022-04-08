 

Нетрадиционная семья медведей шокировала ученых

08.04.2022, 16:55, Разное
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На охотничьей территории Лыыла в эстонском Ярвамаа на видео сняли огромную по медвежьим меркам семью – медведицу с четырьмя медвежатами.

Животные уже проснулись от зимней спячки и динамично передвигались по территории охотничьих угодий в поисках пропитания. Медведи выглядели здоровыми и бодрыми, их шкура лоснилась на солнце. Медвежата наперегонки старались догнать мать. Такое массовое число медведей в семье удивило экспертов. Дело в том, что медведица рожает одного – редко два медвежонка.

Эксперты направили видео в Эстонское общество охотников для обсуждения.



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