Нетрадиционная семья медведей шокировала ученых

На охотничьей территории Лыыла в эстонском Ярвамаа на видео сняли огромную по медвежьим меркам семью – медведицу с четырьмя медвежатами.

Животные уже проснулись от зимней спячки и динамично передвигались по территории охотничьих угодий в поисках пропитания. Медведи выглядели здоровыми и бодрыми, их шкура лоснилась на солнце. Медвежата наперегонки старались догнать мать. Такое массовое число медведей в семье удивило экспертов. Дело в том, что медведица рожает одного – редко два медвежонка.

Эксперты направили видео в Эстонское общество охотников для обсуждения.