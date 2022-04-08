“Удар по каждому человеку”: Мишустин рассказал о противостоянии России и Запада

В четверг, 7 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Государственной Думе с ежегодным отчетом о деятельности Правительства. С парламентской трибуны он подробно рассказал о санкционном противостоянии России и Запада.

Известно, что Вашингтон и Брюссель долгое время подталкивали Киев к конфликту с Москвой. Однако после начала специальной военной операции на Украине США и Евросоюз ввели против нашей страны большое количество ограничений.

По данным портала “ПолитНавигатор”, председатель Правительства обратил особое внимание на конфискацию отечественного имущества в западных странах. Он назвал эти действия грабежом России и сравнил политику “недружественных” государств с пиратством.

Кроме того, глава кабмина объяснил депутатам, какую задачу ставил перед собой Запад, когда вводил ограничения.

“Целью было создание паники и нанесение удара по каждому человеку”, – заявил Мишустин.

К слову, еще в конце февраля, когда Россия признала независимость ДНР и ЛНР, политик предупреждал, что Запад в любом случае захочет оказать на нашу страну санкционное давление, однако Правительство, по его словам, подготовилось к негативному сценарию. Сегодня в Госдуме Мишустин раскрыл план кабмина.

Как сообщает телеканал “Царьград”, министры разработали проект противостояния санкциям, состоящий из пяти пунктов. К ним относятся обеспечение бесперебойной работы компаний, расширение возможностей бизнеса, поддержка наиболее уязвимых слоев, насыщение рынка продукцией и конкретные секторальные меры поддержки.

В результате, как подчеркнул премьер-министр, “санкционный шторм” западных стран провалился. Россия успешно справляется с ограничительными мерами.

Ранее эксперт Алексей Зубец объяснил, какие западные компании следует национализировать в России в условиях санкций.