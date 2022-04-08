На бывшем заводе Renault собрали первый за 20 лет “Москвич”

В Москве на бывшем заводе Renault собрали первый за 20 лет автомобиль “Москвич”. Это произошло уже через неделю после введения внешней администрации. Старую модель выбрали, поскольку для неё сохранилось многое производственное оборудование, а также внушительный задел запчастей, которые должны были поступить в торговую сеть в 2000-х годах.

Завод в Текстильщиках, о котором идёт речь, был построен к 1972 году и вплоть до 21 века занимался выпуском “Москвичей”. Впоследствии предприятие обанкротилось и было пущено с молотка. Последние товарные машины, носившие отечественную марку, собрали и реализовали в 2002 году. В 2005 году на оставшихся мощностях запустили сборку машин Renault, а в конце марта 2022 года французская сторона незаконно остановила производство и деактивировала оборудование, фактически сделав невозможным выпуск иномарок. Новое временное руководство предприятия считает, что выход из ситуации есть.

“Сейчас мы запускаем сборку тех машин, которые не были собраны в 2002-2003 году. Это очень большой задел запчастей, есть практически всё, и что самое главное, на эти машины легко получить новое одобрение типа транспортного средства в рамках новой упрощённой процедуры, – рассказывает новый директор завода Альберт Манукян. – Конечно, какие-то детали, например почти все изделия из резины, уже не пригодны к установке, всё-таки 20 лет пролежали на складе, но мы ищем варианты, налаживаем международное партнёрство с поставщиками из Еревана, из Мартуни, из Бюракана”

По мнению управленца, Запад сделал российским автолюбителям подарок, когда ушёл с рынка, поскольку отечественные модели быстро займут высвободившееся место и будут пользоваться популярностью в народе.

“Первую машину мы сегодня собрали, это Москвич-2141-02. Это очень хорошая машина и дальше будет только лучше. Мы можем делать автомобили не хуже иномарок и даже лучше, чтобы все эти Кадиллаки, Саабы, ДеЛореаны нам завидовали. Мы можем любой Майбах заткнуть за пояс, если будет финансирование и понимание”, – заключил директор.

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