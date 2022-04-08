Одежда из денима для красавиц всех возрастов: тенденции и топовые джинсовые новинки весны-лета 2022

Одежда из денима — это вечная классика, которая никогда не выходит из моды. С каждым сезоном меняются лишь актуальные фасоны и элементы декора.

Главный тренд изделий из денима на весну и лето 2022 включает в себя минималистичный дизайн. Рассматриваем актуальные новинки.

Платья

Стилисты предоставляют нам полную свободу в плане выбора фасонов платьев. Расклешенные, приталенные, прямого и ассиметричного кроя, с длинными рукавами и на бретелях — ассортимент актуальных моделей огромен.

Обратите внимание на платье с юбкой-«хвостом». Данная модель является самой трендовой. Также актуальными являются изделия, где джинсовая ткань комбинируется с трикотажной. Декор в виде пэчворка приветствуется.

Юбки

В моде как мини, так миди юбки. Если вы предпочитаете классику, то смело надевайте изделие прямого кроя. Оно прекрасно дополнит деловой образ. Это идеальный вариант для женщин зрелого возраста.

Если вы любите эксперименты и хотите выделиться их толпы, то обратите внимание на юбки ассиметричного кроя, с необработанным срезом. Молодые девушки могут рассмотреть юбки с потертостями, рваными разрезами.

Куртки

Хотя считается, что джинсовые куртки больше сочетаются со спортивной или повседневной одеждой, в этом сезоне стилисты решили интегрировать их в офисно-деловой стиль. Это означает, что вы смело можете совмещать джинсовку с элегантным платьем или юбкой. Или с классическими брюками и туфлями на каблуках. В данном случае джинсовая куртка станет акцентной вещью: сделает ваш образ более неформальным, но не вызывающим.

Комбинезоны

Комфорт и удобство в одежде — главный тренд последних лет, который сохраняет свою актуальность и по сей день. Что может удобнее джинсового комбинезона, который не стесняет движений? Не отказывайте себе в удовольствии разнообразить повседневные образы этой трендовой вещью.

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Лучше, если комбинезон будет в минималистичном стиле, без вышивок и аппликаций, бисера и страз. Отдавайте предпочтение однотонным изделиям. Оттенок денима можете выбрать на свое усмотрение: выцветший светлый или насыщенный синий. Обратите внимание, что в моду возвращаются «варенки».

Джинсовый тотал лук

Если вы большая поклонница джинсовой одежды, то смело можете комбинировать разные изделия из денима для создания гармоничного образа. Например, топ и джинсы. Желательно, чтобы оттенки более-менее совпадали, но если есть разница в один-два тона, то не страшно.

Первостепенное условие — это чтобы вещи из денима совпадали по стилистике. Речь идет о том, чтобы сочетать элегантное с элегантным, спортивное со спортивным и т. д. К примеру, если у вас джинсы с декором пэчворк, аппликациями, а топ выдержан в строгом минималистичном стиле (без декора), тогда такие вещи лучше не комбинировать между собой.

Грубая джинсовка и оверсайз джинсы

В продолжение предыдущего пункта о стилистике вещей подтверждение актуальности данного тренда — образ в виде грубой джинсовки и оверсайз джинсов. Мешковатая одежда создает неформальный образ, однако этот образ получается весьма гармоничным и стильным. А вот если бы вы совместили грубую джинсовку и джинсы скинни, то такого эффекта бы не было, напротив, лук бы получился старомодным.

Обратите внимание, что актуальными являются вещи не только классического синего и голубого оттенка. Вы можете также выбирать одежду из черного денима.

С помощью таких вещей ваш образ станет не то, что более строгим, а, скорее, брутальным. Обратите внимание на обувь: вы вполне можете сочетать оверсайз вещи с ботинками и туфлями на высоких каблуках, чтобы добавить в свой лук нотку гламура и изысканности.

Гармонично дополнит эффектный образ кожаная сумка черного цвета и солнцезащитные очки.