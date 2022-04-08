Йога расслабляет тело и помогает привести в порядок мысли: 5 асан, которые улучшат растяжку и разгрузят поясницу

Йога – источник спокойствия и гармонии. Регулярная практика помогает привести внутреннее состояние к равновесию, укрепить тело и оздоровить. Даже самая простая поза имеет огромный скрытый потенциал, который поможет улучшить пластичность суставов, мягко растянуть мышцы и повысить общий тонус организма.

Вот пять простых поз, которые улучшат растяжку и разгрузят поясницу.

Поза кошки

Эта асана невероятно проста в исполнении и подойдет людям с начальным уровнем подготовки. Для ее выполнения нужно встать на коврике на колени, опираясь на раскрытые ладони. Обратите внимание: бедра и корпус должны составлять прямой угол, а ладони – находиться строго под плечами. На вдохе прогните грудной отдел позвоночника, локти не сгибайте. На выдохе округлите спину. Задерживайтесь в каждой фазе на несколько секунд. Поза позволяет раскрыть грудной отдел, облегчить дыхание и укрепить брюшные мышцы.

“Мост”

Для выполнения асаны нужно лечь на спину. Поднимите таз вверх, опираясь на согнутые в коленях ноги, затылок и плотно прижатый к полу плечевой пояс. Ладонями постарайтесь обхватить лодыжки. Замрите в таком положении на несколько секунд. Регулярное выполнение асаны позволит снять напряжение в поясничном отделе позвоночника и облегчить лечение синусита.

“Собака мордой вниз”

Чтобы мягко растянуть заднюю поверхность бедра, нужно регулярно практиковать эту асану. Для ее выполнения новичкам рекомендуется принять положение лежа на животе. Ноги выпрямлены и слегка разведены в стороны, расстояние между стопами не должно превышать 30 см. Руки положите ладонями вниз около груди. Поднимите корпус вверх и медленно опустите голову вниз. Старайтесь не напрягать мышцы шеи, лицо должно быть направлено вниз.

“Дерево”

Эта поза тренирует чувство равновесия и повышает координацию, кроме того, позволяет максимально раскрыть легкие.

Для выполнения асаны нужно встать прямо, пятки плотно прижаты к полу, ступни расположены параллельно. Поднимите руки над головой, соединив их ладонями. Упор осуществляется на левую ногу, правую же согните в колене, пятку уприте во внутреннюю сторону бедра, стремясь прижать пятку как можно ближе к паху. Пальцы правой ступни ориентированы строго вниз. Замрите на несколько секунд в асане. Затем выполните ее на другую ногу.

Поза освобожденного ветра

Лягте на спину, расслабьтесь. На выдохе подтяните колени к себе, руками обхватите ноги, старайтесь притянуть лоб к коленям. Задержитесь в таком положении на несколько секунд.