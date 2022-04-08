 

Дежавю: Дженнифер Лопес сфотографировали с кольцом с крупным бриллиантом на левой руке

08.04.2022, 15:55, Разное
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Вчера днем Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци, не с возлюбленным Беном Аффлеком, а 14-летней дочерью Эммой от брака певицы с Марком Энтони. Мама и дочь отправились на шопинг в мебельный магазин, по сообщениям, СМИ, чтобы в мебельный магазин, чтобы выбрать предметы декор и посуду для их с Беном Аффлеком общего дома, который они недавно купили за 50 миллионов долларов.

На публике 52-летняя певица появилась в платье-рубашке Zimmermann с ярким тропическим принтом и дополнила образ бежевыми босоножками на платформе. Однако внимание в ее образе привлекло кольцо с огромным бриллиантом, которое красовалось на том самом безымянном пальце левой руки.

За несколько часов англоязычный интернет сошел с ума: все ломают голову и задаются вопросом – неужели Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова решили попытать счастье и со второй попытки дойти до алтаря? Правда, ни певица, ни актер эти домыслы не комментируют. 

Напомним, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались в начале 2000-х и были даже обручены, но до алтаря так и не дошли. Актер и певица познакомились в 2002 году на съемках фильма “Джильи”. Служебные отношения довольно быстро переросли в романтические, да и в целом их роман был стремительным и ярким. Уже в ноябре того же года Бен сделал Дженнифер предложение руки и сердца. Долгое время она с удовольствием носила кольцо Harry Winston с 6-каратным розовым бриллиантом стоимостью 1,2 миллиона долларов.

Но до алтаря влюбленным помешали дойти папарацци. Позже они вспоминали, что давление журналистов и фотографов достигло такой отметки, что, будучи женихом и невестой, они собирались в один день со своей свадьбой организовать еще несколько “фейковых”. В этом решении они видели единственный способ хоть как-то отвлечь папарацци. В итоге их роман не выдержал столь пристального внимания, и свадьбу, которая была запланирована на 14 сентября 2003 года, они отложили на неопределенный срок.

После их пути разошлись почти на два десятка лет: Дженнифер Лопес вышла замуж за Марка Энтони, а Бен Аффлек связал себя узами брака с Дженнифер Гарнер. Оба стали родителями – у Дженнифер родились близнецы, а Гарнер родила Аффлеку двух сыновей и дочь. Однако оба брака распались, после чего у каждого были еще отношения. После последних их разрывов с Алексом Родригесом и Аной де Армас, видимо, в поиске утешения они снова начали общаться. 

Долгое время даже снимки папарацци не могли убедить скептиков, но летом, накануне дня рождения Лопес прошлым летом сомнения отпали – пара стала появляться на публике, и 52-летие Дженнифер отметила с Беном вдвоем.



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