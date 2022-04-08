Не узнать: 17-летняя дочь Хайди Клум кардинально сменила имидж

Похоже, что 17-летняя Лени Клум порядком устала от постоянных сравнений со своей звездной мамой и решила измениться до неузнаваемости. И у нее это получилось: вчера, 6 апреля, на красной (розовой) ковровой дорожке 5-го ежегодного Каннского международного фестиваля сериалов Canneseries юная модель появилась с темно-каштановыми волосами. Они весьма удачно выделялись на фоне розового прессвола и неоново-зеленого костюма с шортами от Dior, амбассадором которого она является. С длиной при этом Лени расстаться не решилась, оставив шикарные локоны.

Стоит уточнить, что смена имиджа произошла еще в конце января, но до этого момента модель делилась новым образом лишь с подписчиками, а в свет “выгуляла” прическу впервые.

Лени Клум, апрель 2022 года Лени Клум, октябрь 2021 года

Напомним, что Лени – дочь немецкой модели Хайди Клум и итальянского бизнесмена, менеджера “Формулы-1” Флавио Бриаторе. Однако с ним Хайди рассталась еще до рождения девочки и стала встречаться с музыкантом Силом. Сил и Хайди поженились в мае 2005 года в Мексике, и являются официальными родителями четырех детей – дочерей Лени и Лу, а также сыновей Генри и Йохана. В декабре 2009 года, когда Лени было пять лет, он удочерил ее. В 2021-м Сил и Хайди расстались.

В конце 2020 года дочь Хайди Клум появилась с мамой на обложке немецкого Vogue, да и в целом ее карьера модели стремительно набирает обороты. Сейчас девушка регулярно появляется на обложках крупнейших глянцевых изданий, а с недавних пор является амбассадором Dior и Dior Beauty. Осенью прошлого года Лени приняла участие в масштабном модном шоу Dolce & Gabbana в Венеции и немецкой Неделе моды.