Бедроса Киркорова госпитализировали с сердечной недостаточностью
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Народный артист России, советский и российский эстрадный певец Бедрос Киркоров госпитализирован с сердечной недостаточностью после коронавируса, сообщила пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова, Екатерина Успенская.
Ранее издание РБК сообщило, что 89-летний артист находится в реанимации одной из столичных больниц.
«Это правда. Сердечная недостаточность, последствие коронавируса», – цитирует ТАСС Успенскую. Она также подтвердила, что Бедрос Киркоров находится в реанимации.
Бедрос Киркоров – болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации. Отец певца, актера, продюсера, народного артиста РФ Филиппа Киркорова.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет