Бедроса Киркорова госпитализировали с сердечной недостаточностью

Народный артист России, советский и российский эстрадный певец Бедрос Киркоров госпитализирован с сердечной недостаточностью после коронавируса, сообщила пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова, Екатерина Успенская.

Ранее издание РБК сообщило, что 89-летний артист находится в реанимации одной из столичных больниц.

«Это правда. Сердечная недостаточность, последствие коронавируса», – цитирует ТАСС Успенскую. Она также подтвердила, что Бедрос Киркоров находится в реанимации.

Бедрос Киркоров – болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации. Отец певца, актера, продюсера, народного артиста РФ Филиппа Киркорова.

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