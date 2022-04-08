Басурин заявил о почти полном освобождении Мариуполя
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Освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению, есть проблемы с зачисткой промзоны, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Басурин сообщил в эфире Первого канала, что «подходит к завершению спецоперация по зачистке данного города (Мариуполя), есть проблемы, это связано с промзоной, но она будет в любом случае решена», передает ТАСС.
«Дальше идет продвижение на север (…), наши военнослужащие зачищают на данный момент Марьинку и продвигаются между Авдеевкой и Горловкой. Вот из-за этого, наверное, у нас Ясиноватая уже несколько дней подряд очень серьезно обстреливается, у нас там уже более 400 домов получили повреждения или полностью уничтожены. Стреляют «Градами», артиллерией», – добавил он.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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