Басурин заявил о почти полном освобождении Мариуполя

Освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению, есть проблемы с зачисткой промзоны, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Басурин сообщил в эфире Первого канала, что «подходит к завершению спецоперация по зачистке данного города (Мариуполя), есть проблемы, это связано с промзоной, но она будет в любом случае решена», передает ТАСС.

«Дальше идет продвижение на север (…), наши военнослужащие зачищают на данный момент Марьинку и продвигаются между Авдеевкой и Горловкой. Вот из-за этого, наверное, у нас Ясиноватая уже несколько дней подряд очень серьезно обстреливается, у нас там уже более 400 домов получили повреждения или полностью уничтожены. Стреляют «Градами», артиллерией», – добавил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%».

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