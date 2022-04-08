Лавров выразил надежду на скорое создание комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы

Россия надеется, что в ближайшее время будет создана комиссия по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, сообщил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

«Подтвердили значение четкого выполнения российским миротворческим контингентом своего мандата. Затронули вопросы, которые обсуждались на уровне наших лидеров, включая создание комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы и дальнейших шагов по укреплению доверия и стабильности в приграничье. Об этом, как вы знаете, принципиальная договоренность была достигнута в Сочи в ноябре прошлого года, о чем три лидера (России, Армении и Азербайджана – прим. ВЗГЛЯД) объявили на пресс-конференции. Надеемся, что в самое ближайшее время такая комиссия будет создана, по крайней мере, по нашей оценке, каких-либо препятствий на этом пути мы не наблюдаем», – передает его слова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с Нагорным Карабахом необходимо обеспечить выполнение режима перемирия всеми сторонами.

В конце марта Минобороны информировало, что ВС Азербайджана вошли в зону ответственности миротворческого контингента РФ на территории Нагорного Карабаха, по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух было нанесено четыре удара беспилотником типа «Байрактар ТБ-2»; командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации, азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск.

В тот же день Москва призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе проявлять сдержанность и обеспечить неукоснительное соблюдение трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана на высшем уровне.

Армения обвинила Азербайджан в нарушении линии соприкосновения в Карабахе. МИД Армении заявил, что Азербайджан в условиях небывалых снегопада и холодов перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха в районе города Шуши, в результате чего 120-тысячное население региона столкнулось с гуманитарным кризисом.

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