 

Голикова сообщила об устойчивом снижении заболеваемости COVID в России

08.04.2022, 14:15, Новости дня
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Устойчивое снижение заболеваемости ковидом фиксируется в России, но инфекция по-прежнему циркулирует, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«К счастью, сейчас мы наблюдаем устойчивое снижение, но ковид по-прежнему с нами», – передает ТАСС слова Голиковой на встрече с волонтерами в рамках акции «Мы вместе».

С начала пандемии в мире зафиксировали более 496,4 млн заражений коронавирусом и около 6,2 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, зарегистрировано 17969431 случай заражения, умерли 371169 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Ранее первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что  последние несколько дней фиксируется нормализация ситуации с коронавирусом в России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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